Послабление коронавирусных ограничений в Липецке: на трибуны пустят 50% болельщиков

В этот четверг, 4 февраля, в администрации Липецкой области состоялось заседание оперштаба по коронавирусу. На 17% сократилась ежесуточная госпитализация. Снижается число внебольничных пневмоний и COVID-19. В ковидных госпиталях 33% коек свободны. Продолжается вакцинация.

По заболевшим коронавирусом также просматривается положительная динамика. По словам губренатора региона Игоря Артамонова, это позволяет частично снимать ковидные ограничения.

- Так, мы разрешаем посещение болельщикам спортивных соревнований при соблюдении федерального норматива в 50% наполняемости трибун, - сообщил глава области.

По мнению главного санитарного врача региона, снимать ограничения в работе пока рано. Липчан просят набраться терпения и подождать еще неделю.