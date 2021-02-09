В ДТП с лихачом на светофоре в Липецке пострадал 3-летний ребенок

В ДТП пострадал 3-летний ребенок Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке стали известны подробности ДТП на светофоре улицы Неделина, где лихач пытался успеть проскочить перекресток. Авария случилась 8 февраля в 8 утра, момент столкновения сняла камера уличного наблюдения.

По данным автоинспекторов, за рулем «Матиза», который вылетел на перекресток, был 37-летний мужчина. Он въехал в «Нисан» с 39-летним водителем. Во второй иномарке также находился 3-летний мальчик, именно ребенок пострадал из-за спешки и невнимательности взрослых. К счастью, обошлось без серьезных травм, поскольку малыш был в автокресле. Как сообщает пресс-служба ГИБДД региона, предварительной причиной ДТП стало нарушение требований сигналов светофора.

Это была единственная авария с пострадавшими за сутки на дорогах Липецкой области. ДТП без жертв зарегистрировали 25.