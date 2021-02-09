Открытие пригласил своих клиентов в музей

Победителя ждет увлекательное путешествие в мир науки, техники и природы.

Открытие Private Banking – подразделение по работе с состоятельными клиентами банка «Открытие» – совместно с международной платежной системой Маstercard® провели акцию для держателей карт World Mastercard Black Edition® или World Elite Mastercard®.

По ее условиям клиенты банка должны были в течение двух месяцев совершать покупки на сумму не менее 300 000 рублей в месяц. Главным призом организатор обозначил тур на двоих в Японию на сумму 500 000 рублей с посещением музея науки и самого большого в мире планетария. Для победителя подготовлено увлекательное путешествие в мир науки, природы и техники, а также, бесспорно, захватывающее зрелище: звездное небо сквозь гигантский экран-купол, не имеющий аналогов в мире.

В акции приняли участие клиенты из различных российских регионов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга). Главный приз в итоге достается представителю Волгограда.