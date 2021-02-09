В Липецкой области поднимут тариф на перемещение и хранение катеров

В Липецкой области хотят повысить тарифы на перемещение и хранение задержанных маломерных судов. Совещание по этой теме прошло накануне, 8 февраля, в управлении потребительского рынка и ценовой политики региона.

В настоящее время перемещение задержанного катера стоит 7 703 рублей. Хранение судна - 17 рублей в час. Представители различных ведомств области пришли к выводу, что базовый тариф нужно увеличить. Причем, как можно быстрее. На сколько дороже станет перемещение и хранение катеров, чиновники объявят чуть позже.

Напомним, что за первую неделю февраля в Липецке 8 детей и подростков получили травмы. Половина из них пострадали во время зимних развлечений. Подробности здесь.