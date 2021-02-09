Под Липецком хотят наказать чиновников и родителей школьника, попавшего под машину на "ватрушке"

Липецкая прокуратура провела проверку инцидента, где школьник попал под машину, съезжая с горки на ватрушке. Напомним, происшествие случилось 20 января в Данкове. На улице Воронежская дети катались с огромной стихийной горки. Один из них - 13-летний мальчик, вылетел на дорогу и попал под колеса автомобиля. Подростка увезли в больницу с травмой головы.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, директору школы, где учится мальчик, а также начальнику районного отдела образования прокурор внес представления. Причины - формальная работа учреждений по профилактике дорожно-транспортного травматизма среди учащихся, отсутствие контроля взрослых за тем, как юные данковчане проводят свободное время. Директорам 8 образовательных учреждений объявили предостережения.

Также к ответственности могут привлечь родителей подростков, катавшихся на тюбингах у проезжей части - по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".