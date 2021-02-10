Под Липецком иномарка влетела в столб

В Липецкой области водитель иномарки не справился с управлением и врезался в столб Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В минувший вторник, 9 февраля, в Липецке на улице Терешковой 56-летняя женщина попала под машину. Ее сбила "Шкода" на регулируемом пешеходном переходе. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, пострадавшая получила травмы. Ее осмотрели медики и отпустили.

В Липецком районе на трассе Вербилово-Боринское-Грязное "Лада-Калина" вылетела в кювет. Легковушка перевернулась. Судя по всему, 27-летняя автоледи не справилась с управлением. Ее с травмами доставили в больницу.

В Хлевенском районе на трассе Дон "Рено" влетел в световую опору. Пострадал 22-летний водитель и его пассажиры - мужчины 23 и 35 лет. Всех доставили в больницу.

Напомним, что из-за ухудшения погоды - сильного снегопада, сильного ветра, во вторник выросло количество ДТП. Спасателям не единожды приходилось помогать водителям, попавшим в беду. Также МЧС развернул пункты обогрева на трассах.