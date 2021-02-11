Снятие ограничений по коронавирусу в Липецке: кафе и ресторанам разрешили работать после 23.00

Кафе и ресторанам Липецка и области разрешили работать после 23.00 Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области продолжают снимать ограничения по коронавирусу. Как сообщили в этот четверг, 11 февраля, в пресс-службе региональной администрации, теперь кафе и рестораны могут работать после 23.00. Региональный оперативный штаб снял запрет на работу в ночное время.

Напомним, что неделю назад болельщикам разрешили посещать спортивные соревнования. Условие - наполняемость трибун должна быть не выше 50%.

В инфекционных госпиталях - 1900 коек. Из них свободны около 30%. В дальнейшем круглосуточный коечный фонд могут сократить. Все будет зависеть от числа заболевших. За минувшие сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 143 жителей Липецкой области. Днем ранее - 142 случая.