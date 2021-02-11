«Открытие»: россияне верны «доковидным» представлениям о любви

Суровая статистика: не всех влюбленных ждут подарки и сюрпризы 14 февраля. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

День святого Валентина по-прежнему остается спорным, - гласят результаты опроса совершеннолетних жителей городов с населением более 100 тысяч человек, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

29% опрошенных считают его чуждым нам иностранным праздником, поэтому и праздновать не собираются. Особенно популярна такая точка зрения в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе. Еще 29% готовы просто поздравить свою половинку. Праздновать же и дарить любимым подарки планируют 19% россиян. Больше всего поклонников Дня всех влюбленных живет в Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Печальная статистика в Москве и Московской области, на Северо-Западе и Урале: именно здесь живет большинство опрошенных, которым не с кем встречать этот день. Меньше всего одиноких людей оказалось в Южном федеральном округе.

Что касается рандеву, то 68% мужчин и 73% женщин уверены, что на первом свидании должен платить мужчина. А среди мест для встречи лидируют кафе, ресторан и прогулка на свежем воздухе. И практически никто из респондентов не хочет встречаться в режиме онлайн. Причем, для любви и пандемия не помеха: 90% опрошенных россиян не будут на первом свидании требовать от партнера отрицательный тест на коронавирус. Большинство - 53% - считает это требование неприличным, 13% заявили, что уже переболели, а 5% - вакцинировались. Самыми мнительными оказались жители Северного Кавказа – здесь кое-кому все же придется захватить на свидание соответствующий документ.