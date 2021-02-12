Коммунальная авария в Липецке: в 20 домах отключили тепло и горячую воду

Из-за порыва жители 20 домов Липецка остались без тепла и горячей воды Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту пятницу, 12 февраля, в Липецке произошла коммунальная авария. Специалисты обнаружили повреждение на трубопроводе в районе бульвара Шубина.

Как сообщили в пресс-службе липецкого филиала "Квадры", на объект уже зашла бригада с необходимой техникой. Ремонт завершится в течение дня - точное время пока не указано. Из-за порыва с 10 утра без тепла и горячей воды остались жители улиц Бульвар Шубина, 13а, 15-20; Катукова, 30б, 32, 32а, 34, 36, 36а, 38, 40, 40а, 42; Кривенкова, 3, 5, 7.

Напомним, что в этот день многие липчане остались без света, холодной и горячей воды. Плановые отключения произошли на Сырском Руднике, в селе Подгорное, в центре города. Подробности здесь.