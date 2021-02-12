Как липчанам удобнее рефинансировать кредит в Сбербанке

Финансовые обстоятельства порой подталкивают нас, не рассчитавшись по старым долговым обязательствам, вновь обращаться за поддержкой в кредитные организации. Чтобы ситуация не превратилась в неконтролируемый снежный ком, можно объединить несколько «тяжелых» кредитов в один со сниженной ставкой. Ежемесячная нагрузка или общая переплата станут ниже. Подробнее о рефинансировании кредитов рассказала Нонна Былинкина, начальник управления продаж и обслуживания сети ВСП Липецкого отделения ПАО Сбербанк.

Шаг 1. Подаем заявку

Больше не нужно ходить по разным банкам, стоять в очередях и собирать документы для того, чтобы улучшить условия по кредиту. Подать заявку на рефинансирование за несколько минут без справок можно в приложении СберБанк Онлайн. С помощью специального «калькулятора» вы уже сейчас можете увидеть, насколько выгодные условия вам могут предложить. Укажите, сколько осталось выплатить и сколько вы платите ежемесячно, - система предварительно рассчитает, на что вы можете рассчитывать.

Шаг 2. Объединяем

В Сбербанке клиент может объединить до 5 долговых обязательств. Но хотя бы один займ должен быть от сторонней организации. Это может быть потребительский кредит, автокредит, ипотека, кредитные карты или дебетовые карты с разрешенным овердрафтом. Сбербанк также помогает с рефинансированием потребительских или автокредитов своего банка. Важно, чтобы имеющиеся долги не были реструктуризированы ранее в каком-либо финансовом учреждении, в том числе и в Сбербанке.

Шаг 3. Помните об условиях!

Для одобрения рефинансирования необходимо, чтобы у вас не было просрочек по действующим долговым обязательствам. Эта информация отражается в кредитной истории заемщика и может стать поводом для отказа.

Шаг 4. Дождитесь решения

Обычно Сбербанку достаточно двух минут на одобрение. После этого у вас будет всего один кредит, который удобно погашать удаленно. С подробными условиями рефинансирования кредитов вы сможете познакомиться на официальном сайте Сбербанка.