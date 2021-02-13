В Липецке ликвидировали ЧП на металлургическом комбинате – с задымлением боролись три часа

Цех работает в штатном режиме Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке благополучно ликвидировали ЧП на территории металлургического комбината. С происшествием боролись 53 пожарных и спасателей, и 13 единиц техники. На ликвидацию ушло более трех часов.

Напомним, сообщение о задымлении в цехе трансформаторной стали НДМК поступило в МЧС в 9.19 утра, в 12.12 дня тление локализовали и уже в 12.28 ЧП полностью ликвидировали. Еще до прибытия пожарных из цеха эвакуировали 10 человек. Никто не погиб и не пострадал. Ликвидацией руководил начальник ГУ МЧС области Василий Разумнов.

Как пояснили в пресс-службе НЛМК, задымление произошло на выведенном из работы оборудовании, демонтажем которого занималась подрядная организация. В настоящее время цех продолжает работать в штатном режиме.