«Открытие»: россияне рассчитывают на восстановление уровня доходов

Доковидные размеры поступлений в кошелек вернутся предположительно в конце нынешнего года, считают наши соотечественники. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Таковы результаты опроса совершеннолетних жителей городов Центральной России с населением более 100 тысяч человек, проведенные сотрудниками ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

Почти половина участников исследования сохранила свои доходы во время эпидемических ограничений, но примерно столько же людей потеряли в деньгах. На данный момент у 71% респондентов была и осталась прежняя работа. 10% потеряли работу из-за пандемии, при этом 10% из них уже смогли найти новую. У 10% респондентов работы не было до пандемии и нет сейчас.

Что касается масштабов страны, то больше всего ставших безработными из-за пандемии и не нашедших новое место зафиксировано на Дальнем Востоке, меньше всего – в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Дальний Восток и Северный Кавказ лидируют по доле тех, кто был безработным до начала пандемии и остается сейчас. Чаще всего об уменьшении доходов говорили жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

К слову, роптать наши соотечественники не намерены. Согласно проведенному ранее опросу ПАО «РГС Банка», входящего в группу «Открытие», 41% опрошенных назвали прошедший год «нормальным» («бывало и хуже, и лучше»). 21% отозвались о 2020-м позитивно: 14% назвали его лучшим годом в своей жизни, еще 7% - отличным годом возможностей и перемен.