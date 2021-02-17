«Открытие» - в ТОП-3 банков на рынке ипотеки

В общем объеме ипотеки в «Открытии» доля кредитов на вторичную недвижимость составляет 30%.

За минувший год объем продаж в этом сегменте составил 44,1 миллиарда рублей — банк на 14% увеличил данный показатель.

Наибольшее количество сделок пришлось на Москву и Санкт-Петербург (порядка 29% и 11% в общей выдаче на вторичном рынке соответственно), а замыкает тройку лидеров Новосибирск (4%). Наиболее популярным среди заемщиков стало жилье комфорт класса – 95% общего объема кредитов по вторичному рынку.

- Несмотря на рост спроса на первичном рынке недвижимости, подогретый Госпрограммой, нам удалось значительно нарастить свой бизнес и в сегменте готового жилья, - комментирует Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие». – Наши условия по ипотечному кредитованию на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке, а процедура оформления – быстрая и удобная для клиента. Это позволило нам войти в число лидеров в данном сегменте, и мы продолжим укреплять свои позиции.