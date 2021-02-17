Липецк
Еще
Радио
Липецк
Еще
Радио
Липецк
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Липчанин получил 10 лет за жестокое избиение матери и ее смерть

Присяжные признали его виновным, суд определил срок
Лия МУРАДЬЯНЛия МУРАДЬЯН
КомментироватьОставить комментарий
Липчанин получил за смерть матери 10 лет строгого режима

Липчанин получил за смерть матери 10 лет строгого режима

Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке вынесли приговор 36-летнему мужчине, которого ранее присяжные признали виновным в смерти матери. Преступление произошло летом, с 23 на 24 июня, в квартире дома на улице Филипченко в Липецке. В тот вечер мужчина, который жил с мамой, выпивал дома с приятелем. Во время попойки между ним и 64-летней женщиной произошла ссора.

Пьяный сын набросился на мать с кулаками, жестоко избил и оставил умирать. Эксперты определили, что смерть наступила через 3 часа после избиения. На теле насчитали 14 следов от ударов и многочисленные травмы, включая переломы ребер и черепно-мозговую.

При этом сын уверял, что мать упала и настоял на суде присяжных. Большинство присяжных признали его виновным и указали, что снисхождения не заслуживает. Как сообщили в пресс-службе областного суда, по части 4 статьи 111 УК РФ, за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть, виновному назначили наказание 10 лет колонии строгого режима.

Криминал