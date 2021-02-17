Липчанин получил 10 лет за жестокое избиение матери и ее смерть

Липчанин получил за смерть матери 10 лет строгого режима Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке вынесли приговор 36-летнему мужчине, которого ранее присяжные признали виновным в смерти матери. Преступление произошло летом, с 23 на 24 июня, в квартире дома на улице Филипченко в Липецке. В тот вечер мужчина, который жил с мамой, выпивал дома с приятелем. Во время попойки между ним и 64-летней женщиной произошла ссора.

Пьяный сын набросился на мать с кулаками, жестоко избил и оставил умирать. Эксперты определили, что смерть наступила через 3 часа после избиения. На теле насчитали 14 следов от ударов и многочисленные травмы, включая переломы ребер и черепно-мозговую.

При этом сын уверял, что мать упала и настоял на суде присяжных. Большинство присяжных признали его виновным и указали, что снисхождения не заслуживает. Как сообщили в пресс-службе областного суда, по части 4 статьи 111 УК РФ, за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть, виновному назначили наказание 10 лет колонии строгого режима.