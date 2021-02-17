В четверг в ТЦ Липецка на Советской будут вакцинировать от коронавируса

В четверг, 18 февраля, в одном из торговых центров Липецка организуют мобильный прививочный пункт. Он будет в ТЦ "Европа" на улице Советская один день - с 10.00 до 15.00.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, вакцинацию от коронавируса организуют в 2 точках - на 1 этаже центра и на парковке у центрального входа в спецавтомобиле. Прививку могут сделать липчане старше 18 лет. С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность. Перед вакцинацией пациентов осмотрят врачи. Противопоказания к прививке - обострение хронических заболеваний, симптомы ОРВИ, беременность и лактация.

Будут ли повторные выезды медиков в ТЦ пока неизвестно. Все будет зависеть от востребованности этого места. Второй этап вакцинации липчане смогут пройти через 21 день в поликлинике №1.

Напомним, что этим днем губернатор региона Игорь Артамонов сделал прививку от коронавируса.