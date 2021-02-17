В четверг в детском саду Липецка отключат тепло

В детском саду Липецка отключат отопление Фото: Юлия КЛЮЕВА

В четверг, 18 февраля, жители одного из домов Липецка останутся без тепла. По информации пресс-службы АО "ЛГЭК", возле дома №29А по улице 40 лет Октября произошел порыв. Специалисты будут ремонтировать ветхую тепловую сеть диаметром 76 мм 1963 года постройки.

Из-за этого с 10.00 до 16.00 в доме №29А отключат тепло. Это здание детского сада №14. Напомним, что днем в четверг ожидается около 13 градусов мороза. Более подробно узнать об отключениях липчане могут в диспетчерской по телефонам 175 и 236-175.

Также 18 февраля жители 14 улиц областного центра останутся без холодной воды. Адреса отключений можно посмотреть здесь. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей.