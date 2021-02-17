В Липецке из-за коммунальной аварии 50 домов остались без тепла и горячей воды

В эту среду 17 февраля в Липецке произошла коммунальная авария. В районе дома №29 по проспекту Победы прорвало трубу. Как сообщили в пресс-службе липецкого филиала "Квадра", специалисты приступили к срочному ремонту теплотрассы. Когда завершатся работы, объявят позже.

Из-за порыва многие липчане остались без горячей воды и тепла. Батареи стали холодными по улицам Механизаторов, 9, 10а, 11, 13а, 13, 17, 19, 19а, 19б; Индустриальная, 1-4, 3а, 6, 8, 10, 12, 19, 21, 23, 25, 42; Депутатская, 52а, 53а, 55а, 55б, 52-57, 61а, 61б, 61, 65, 63, 78, 80, 81, 83; Киевская, 1; Киевская 34, 36, 41; проспект Победы, 47а , 51а, 51/2, 51/3. Подробную информацию об отключениях можно узнать в диспетчерской "Квадры" по телефону 30-66-66.

Напомним, что в четверг 18 февраля отопление отключат в одном из домов по улице 40 лет Октября. Подробности здесь.