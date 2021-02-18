В Липецке устранили коммунальную аварию, которая оставила без отопления и горячей воды 50 домов

Специалисты липецкого филиала «Квадра» только утром 18 февраля заменили поврежденный участок трубопровода в районе проспекта Победы. В ресурсоснабжающей организации заверяли, что закончат работы к 23.00 минувшей среды 17 февраля. Затем сроки сдвинулись на 1.00 18 февраля, а позже - на 3.00. Теперь в работу могут включиться управляющие компании, чтобы приступить к наладке внутридомовых систем отопления.

Напомним, при возникновении проблем после подключения тепла и горячей воды, можно пожаловаться в Единую диспетчерскую службу по номеру 8-800-450-48-48.

Если в течение четырех часов заявки не отработают, нужно обратиться в аварийные службы управляющих компаний: Центральная Л 55-08-50; Квартал Люкс 71-51-21; 71-28-08; 71-30-28; Кантри 47-76-85; Спутник 55-08-50; 56-67-57; 56-67-64; Дом наших друзей 22-08-45.

Напомним, вечером 17 февраля из-за порыва на трубопроводе без тепла и горячей воды остались 50 домов по улицам Индустриальная, Механизаторов, Депутатская, Киевская, проспект Победы.