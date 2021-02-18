Прокуратура проводит проверку по коммунальной аварии, оставившей без тепла и горячей воды 50 домов в Липецке

Липецкая прокуратура проводит проверку в отношении липецкого филиала "Квадра", мэрии и 5 управляющих компаний. Причина тому - порыв на трубопроводе 17 февраля, который оставил без горячей воды и тепла 50 многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, прокурор Правобережного района Липецка предостерег управляющего директора энергетической компании о недопустимости нарушения федерального законодательства о теплоснабжении. Следственные органы решат, нужно ли проводить доследственную проверку. Также прокуратура направила информацию о случившемся в Ростехнадзор.

Напомним, в минувшую среду 17 февраля возле дома №29 по проспекты Победы прорвало трубу. Изначально энергетики заявили, что завершат работы к 23.00. Однако, сроки постоянно сдвигались. В итоге поврежденный участок трубопровода заменили только утром 18 февраля.