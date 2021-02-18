В Липецкой области главу Долгоруковского района обвиняют в махинациях с квартирами сирот

Руководитель регионального СКР предъявил обвинение главе района Фото: Лия МУРАДЬЯН

Руководитель СУ СК по Липецкой области Евгений Шаповалов предъявил обвинение главе Долгоруковоского района. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями по делу о «сиротских квартирах» в деревне Екатериновка. Почти 6 лет назад сиротам выделили фактически непригодные для жилья помещения. Уголовное дело возбудили после проверки, в начале 2020 года. Тогда действия чиновников квалифицировали по статье «халатность», что максимум карается до 3 месяцев ареста.

Как сообщил на брифинге со СМИ Евгений Шаповалов. Константину Моргачеву предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК. Здесь уже наказание до 10 лет лишения свободы.

– Установлено, что глава района приобрел в деревне Екатериновка за счет средств областного и районного бюджетов три квартиры для детей-сирот и одно помещение для муниципальных нужд ненадлежащего качества по заведомо завышенной стоимости, – рассказал генерал-майор. – Ущерб государству в общей сумме почти 1,7 млн рублей.

С 2015 года глава района даже не выставил претензии подрядчику. Пока идет следствие, чиновника временно отстранили от должности. Вину он не признает, от дачи показаний отказался.