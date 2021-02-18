Настоящий мужчина: какой он и что ему подарить?

На 23 февраля мужчины предпочитают в качестве подарка деньги.

Таковы результаты опроса, проведенного специалистами ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» среди совершеннолетних жителей городов Центральной России с населением более 100 тысяч человек.

Большинство респондентов положительно относится к гендерным праздникам 23 февраля и 8 марта: 68% опрошенных женщин и мужчин отмечают их каждый год.

Что касается подарков на 23 февраля, здесь начинаются расхождения. К примеру, в тройку лучших, по мнению женской половины, вошли подарок с армейской символикой (походная фляжка, пилотка, тельняшка и т.п.) - 21%, носки, кружка или бритвенный станок (18%) и деньги (21%). А у мужчин топ-3 подарков выглядит иначе: на первом месте деньги (30%), подарок с армейской символикой (25%) и алкоголь (16%).

Оценивая качества настоящего мужчины, женщины выше всего ставят верность и порядочность (24%), а сильный пол - надежность и ответственность (22%). Про внешность и достаток – единодушие: лишь по 3% мужчин и женщин упомянули привлекательную внешность, а также богатство и высокую должность.

Однако то, как финансы попадают в семейный кошелек, тоже оказалось поводом для разногласий. 45% жительниц регионов Центральной России считают, что мужчина должен зарабатывать больше, потому что он кормилец. И лишь 38% мужчин согласны с этим. 50% представителей сильного пола в принципе полагают, что о человеке нельзя судить по доходам. Дамы здесь более сдержаны: так думает 34% женщин.

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