Адептам экстремистской секты «Свидетели Иеговы»* в Липецке грозит до 8 лет тюрьмы

Экстремисты верили, что псевдонимы гарантируют им безнаказанность Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецке продолжают расследовать дело об участниках экстремистской секты «Свидетели Иеговы»*. По делу проходят 5 активных адептов из города Грязи. О деталях расследования рассказал руководитель СКР региона генерал-майор Евгений Шаповалов.

Участников запрещенной организации задержали силовики и полиция в ноябре прошлого года. Сектанты в течение года устраивали тайные собрания, обучали новых сторонников, продвигали свою литературу и собирали деньги под видом пожертвований.

– По местам жительства фигурантов во время обысков изъяли значительное количество запрещенной литературы, документы и электронные носители, – рассказал Евгений Щаповалов. – Для осуществления экстремистской деятельности фигуранты активно использовали интернет. Санкциями статьи 282.2 УК предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Генерал-майор также отметил, что соцсети становится базовым каналом для распространения деструктивной идеологии, агрессии, насилия и межнациональной розни. Особенность таких преступлений – ошибочное мнение, что псевдоним и анонимность помогут избежать ответственности.

*Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» – религиозное объединение, признанно экстремистским и запрещено на территории России.