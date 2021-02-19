Группа НЛМК на международной конференции Metals & Mining Tech Fair

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Генеральный директор Стойленского ГОКа Сергей Напольских и директор по цифровой трансформации НЛМК Сергей Казанцев рассказали о цифровых сервисах компании на международной онлайн-конференции «Ярмарка цифровых и технологических решении для горно-металлургических компании » (Metals & Mining Tech Fair), организованной компанией BCG при поддержке Forbes Russia.

Руководители представили решения, которые начали применять на СГОК в 2021 году.

На обогатительной фабрике внедрили интеллектуальную систему управления процессом обогащения. Система анализирует характеристики поступившей на обогащение руды и предлагает оптимальные режим работы мельниц.

Также на СГОК внедряются цифровые решения с использованием машинного зрения. Один из таких сервисов, например, позволяет стабилизировать качество сырья для обогатительной фабрики, распознавая неподходящую по размеру руду и отправляя ее на повторное измельчение.

На Стойленском ГОКе реализованы десятки цифровых решений: цифровая модель запасов для оптимального освоения месторождения, сервис, измеряющий объем вскрышной породы на основе данных с беспилотников, онлайн-оптимизация логистики и диспетчеризации и др.

Программа цифровой трансформации Группы НЛМК включает в настоящее время сотни решений. В компании была создана цифровая экосистема, которая обеспечивает эффективную работу команд, устойчивость создаваемых продуктов, накопление знаний и среду взаимодействия более чем с 30 компаниями-партнерами, в том числе за счет создания собственных платформ совместной разработки и машинного обучения.

Видео о цифровых проектах НЛМК можно посмотреть по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.