В Липецке кафе заплатит штраф до 300000 рублей за нарушение коронавирусных мер

В Липецке оштрафовали кафе за несоблюдение коронавирусных мер Фото: Юлия КЛЮЕВА

В одном из кафе Липецка не соблюдают правила поведения при введении режима повышенной готовности. Как сообщили в пресс-службе регионального управления потребительского рынка, их сотрудники вместе со специалистами Роспотребнадзора провели рейд по заведениям общепита. Они зашли в кафе на улице Советская. Оказалось, там не соблюдают коронавирусные меры.

Возбуждено дело об административном нарушении по ч.1 ст.20.6.1. КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Теперь юридическому лицу грозит штраф от 100 до 300 тыс. рублей.

Напомним, что заведениям общепита в Липецкой области разрешили работать после 23.00. Но соблюдение санитарных мер против COVID-19 никто не отменял. Власти пообещали пристально за этим следить.