В Липецкой области из-за коммунальной аварии 19400 человек остались без воды

В Усмани из-за порыва 19400 человек остались без холодной воды Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В этот четверг, 25 февраля, в Липецкой области произошла серьезная коммунальная авария. В Усмани на улице Радищева прорвало трубу холодного водоснабжения диаметром 100 мм.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, из-за порыва без воды остались 19 400 человек, 5 136 домов. В том числе больница, санаторий, 3 школы и 6 детских садов. На месте происшествия работает бригада водоканала. Предположительно, специалисты завершат ремонт трубы к 23.00.

Напомним, что в пятницу в Липецке ожидается плановое отключение холодной воды и света. Из-за ремонта на инженерных сетях 8 улиц областного центра останутся без воды, еще 2 - без электроэнергии. Подвоз воды - по заявкам жителей. Более подробная информация по ссылке.