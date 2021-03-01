Под Липецком пьяный водитель предложил автоинспектору 20 000 рублей

Пьяному водителю грозит 8 лет за попытку подкупа автоинспектора Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области расследуют очередной случай попытки подкупа сотрудника ДПС. Инцидент произошел 8 февраля в селе Донское Задонского района. Автоинспекторы остановили для проверки автомобиль, водитель которого оказался пьян. Мужчину сразу отстранили от управления и начали составлять протокол.

Чтобы избежать штрафа в 30 000 рублей и лишения прав, водитель решил «расплатиться на месте». По версии следствия, мужчина предложил автоинспектору взятку в 20 000 рублей. Но страж порядка от «щедрого предложения» отказался и сообщил о попытке подкупа в СК.

Как сообщили в пресс-службе СКР области, за покушение на дачу взятки должностному лицу возбудили дело по части 3 статьи 291 УК. Водителю грозит максимум до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки.

В конце февраля ту же статью вменили пьяному дальнобойщику на трассе М-4 «Дон», который также пытался дать липецкому автоинспектору ровно ту же сумму – 20 000 рублей.