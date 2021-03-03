В Липецке на площади у ДС "Звездный" снесли фонтан

В Липецке реконструируют площадь у ДС "Звездный" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В эту среду 3 марта в Липецке начали демонтировать фонтан у Дворца спорта "Звездный". Днем на участок зашла техника. К вечеру от прежней конструкции практически ничего не осталось. Бульдозер снес бетонные плиты и старые скамейки.

В Липецке реконструируют площадь у ДС "Звездный" Фото: Юлия КЛЮЕВА

Напомним, что площадь планируют полностью обновить. Здесь появится "сухой фонтан" площадью 490 кв.м, места отдыха, площадка для детей в виде модели Солнечной системы, скейтпарк. Установят малые архитектурные формы, высадят кустарники. Зимой на месте фонтана будет работать каток.

Реконструкция пройдет в рамках проекта "Жилье и городская среда". Часть денег выделит инвестор. Оценить общественное пространство липчане смогут уже осенью.