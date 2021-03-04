В 2021 году "Квадра" заменит 30 километров теплосетей в Липецкой области

Владимир Лебедев и Илья Тузов планируют подписать детализированное соглашение о сотрудничестве, где пропишется порядок теплоснабжения Липецкой области на ближайшие несколько лет.

По словам Тузова, соглашение о сотрудничестве будет подписано, когда завершится отопительный сезон. Благодаря документу удастся решить множество важных для Липецкой области задач, позволит решить многие важные для региона задачи —это и значительное обновление теплосетевого комплекса, и повышение качества теплоснабжения.

Лебедев отметил, что сотрудничество Липецкой области и «Квадры» сегодня очень актуально. По его словам, стороны сходятся в вопросах достижения приоритетных целей.

Владимир Лебедев подчеркнул, что компании важно получать обратную связь от жителей Липецкой области и работать прозрачно. «Квадра» социально ответственна перед населением и понимает это.

Стоит отметить, что в период с 2017 по 2020 год компания существенно увеличила инвестиции в теплоэнергетический комплекс региона. «Квадра» направила на его развитие около 4 млрд руб и обновила порядка 100 км тепловых сетей.

В текущем, 2021 году «Квадра» вложит в теплоэнергетический комплекс около 1 млрд рублей и заменит почти 30 км теплосетей.