В Липецке на ЛТЗ мужчина умер за рулем

В Липецке за рулем "Форда" умер мужчина Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

В эту среду, 10 марта, в Липецке произошло несчастье. В районе ЛТЗ на улице Жуковского умер мужчина. Как стало известно "КП-Липецк", водителю "Форда" во время движения стало плохо. Машина съехала на обочину. Прохожие, заметив неладное, забеспокоились. Они позвонили в скорую помощь. Однако, когда прибыла карета скорой, мужчина уже не дышал. Медикам оставалось только констатировать смерть.

Напомним, что накануне, 9 марта, в областном центре на проспекте Мира сбили ребенка. ДТП случилось на пешеходном переходе. 9-летнего школьника увезли в больницу. К счастью, обошлось без тяжких последствий. Пострадавшему мальчику медики оказали помощь и отпустили домой. Подробности здесь.