Как попасть на Манеж во время реконструкции улицы 50 лет НЛМК в Липецке

В Липецке появилась предварительная схема движения во время реконструкции улицы 50 лет нЛМК Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В соцсетях Липецка появилась схема движения на время реконструкции улицы 50 лет НЛМК. Согласно фото, главную дорогу Манежа перекроют от кольца со стороны улицы Неделина практически до подъема по Механизаторов. Со стороны последней улицы можно будет заехать во дворы. Также на район можно будет попасть чуть выше кольца на Неделина по улице Фрунзе. На Набережную и пляж - свернув направо после Центрального рынка.

В пресс-службе городской администрации уточнили, что данная схема - это примерный вариант. Окончательная схема движения в период ремонта дороги будет готова на следующей неделе, 16 марта.

Планируется, что реконструкция стартует в начале апреля. В порядок приведут почти 1,7 км дорожной сети. На работы выделили более 660 млн рублей. Подробности здесь.