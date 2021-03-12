Губернатор Липецкой области сделал повторную прививку от коронавируса

Игорь Артамонов сделал вторую прививку от коронавируса Фото: Юлия КЛЮЕВА

Губернатор Липецкой области прошел повторную вакцинацию от коронавируса. В эту пятницу, 12 марта, Игорь Артамонов привился вторым компонентом препарата.

- Самочувствие прекрасное, - написал глава региона в своем Инстаграм выложив фотографию из процедурного кабинета.

Напомним, что первую прививку губернатор сделал почти месяц назад, 17 февраля. В Липецке полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 18 тыс. человек. В областном центре прививают в 9 поликлиниках. Оставить заявку на вакцинацию можно на портале госуслуг, в Единой диспетчерской службе по телефону 8-800-450-48-48, либо в регистратуре поликлиники по месту жительства.

А в субботу, 13 марта, у гипермаркета "Линия" заработает мобильный прививочный пункт. Его двери открыты для липчан с 10.00 до 14.00.