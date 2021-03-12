Автоинспекторы нашли водителя "Порше", который сбил собаку в Липецке

В Липецке водитель "Порше" сбил собаку и скрылся Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В минувший четверг, 11 марта, в отделение полиции Липецка сообщили о сбитой собаке. По словам неравнодушных очевидцев, на улице Гагарина водитель иномарки наехал на пса. Однако, мужчина не остановился, чтобы помочь животному, а скрылся с места аварии.

Сотрудники УГИБДД по "горячим следам" нашли тот самый "Порше". За рулем автомобиля оказался 38-летний водитель. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, по факту ДТП автоинспекторы составили административные материалы.

Напомним, что на той же улице в четверг УАЗ въехал в стоящий "Хендай". От удара первую машину завалило на бок. Пострадала 63-летняя пассажирка буханки. Медики оказали ей помощь. Подробности об аварии здесь.