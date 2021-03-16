«Открытие»: сумма ипотечного кредита стала больше

Условия ипотеки стали еще выгоднее.

Банк более чем в полтора раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита:

теперь это 50 миллионов рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, для россиян из других регионов - 20 миллионов.

Новые условия действуют таких базовых программ как «Квартира», «Новостройка» и «Рефинансирование».

- Наши условия ипотечного кредитования на сегодняшний день являются одними из самых интересных на рынке. Мы рады предложить нашим клиентам еще больше возможностей для воплощения своей мечты об идеальном доме, - отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

К слову, банк не единожды совершенствовал ипотечные программы. Например, в июле 2020 года «Открытие» снизил ставки по всем базовым программам ипотечного кредитования. Важно, что для зарплатных и корпоративных клиентов продолжают действовать специальные скидки. Значительная часть ипотечного процесса переведена в режим онлайн, а подать заявку на кредит можно без справки о доходах и копии трудовой книжки.