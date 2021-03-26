«Открытие» поддержит проекты в Арктике

Список кредитных организаций составлен Минвостокразвития РФ. Фото архив КП

Программа льготного кредитования входит в комплекс мер по стимулированию социально-экономического развития Арктики. В АЗРФ уже зарегистрированы 69 инвесторов с проектами объемом более 188 миллиардов рублей. По данным Минвостокразвития, всего на получение льготных кредитов уже претендуют 8 резидентов Арктической зоны, сумма финансирования может составить около 3,3 миллиарда. Это проекты в сфере промышленности, логистики, туризма, сельского хозяйства и другие - их реализация позволит создать 5,4 тысячи новых рабочих мест.

Объем обращений от клиентов «Открытия» за финансированием по программе уже превысил 600 миллионов рублей.

Конечная стоимость займа для клиентов в рамках программы составит около 2% годовых. Потенциальные заемщики предоставляют банку краткое описание реализации инвестиционного проекта, срок его окупаемости, бизнес-план и другие подробности. Участники программы принимают на себя обязательство вложить в проект не менее 30% собственных средств, другим условием является создание новых рабочих мест.