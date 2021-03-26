Семь раз проверь – ни разу не поверь?

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На днях Липецкое УФАС рассматривало дело о признаках нарушения федерального закона «О защите конкуренции». Заявителем стал один из липецких автодилеров, ответчик - «МРСК Центра - «Липецкэнерго». Краткая фабула: в декабре в Елецком филиале автодилера энергетики в ходе проверки приборов учета (в присутствии потребителя) выявили, на их взгляд, нарушения целостности пломб и вмешательство в работу прибора. Было предложено его демонтировать и отправить на экспертизу, но получен отказ, соответственно, прибор учета и подстанция были опломбированы. Дело не завершено, отложено и рассмотрение в УФАС, а энергетики обратились в суд с иском о взыскании долга. Автодилер считает необоснованными как требования по уплате штрафа, так и подозрения в целостности пломб и вмешательство в счетчик.

Заплатил штраф – и банкрот

Послушать обе стороны – у каждой своя правда, убедительные, с их точки зрения, аргументы-доказательства… А штраф, между тем, впечатляющий – почти 46,5 млн рублей. Его сумма, как отметил заявитель, соответствует примерно 50-ти годам его потребления электроэнергии, выплата штрафа приведет к банкротству.

И таких дел, с выставляемыми энергетиками многомиллионными суммами штрафа, немало за последнее время – о чем сообщают СМИ, в том числе, федеральные. Так, «попали» дорожники одной из госкомпаний, занимающиеся освещением трассы М4 (энергетики им насчитали 50 млн рублей за безучетное потребление электроэнергии), «досталось» и бюджетной организации – Елецкому госуниверситету им. Бунина (грозит штраф более 17 млн рублей) и т.д. Таким положением дел не на шутку обеспокоены в липецком отделении РСПП. К началу года около 60 компаний в регионе физически не в состоянии погашать такие огромные штрафы, некоторые из них находятся в состоянии банкротства.

- Из того, что было видно при рассмотрении в УФАС, мне кажется, этот подход по проверкам носит формальный характер со стороны сетевых организаций. Какая же все-таки это была проверка — плановая или неплановая? Но если проверка была плановая — то почему потребитель не был уведомлен за 5 дней, как это положено по законодательству? Если проверка была внеплановой, для этого тоже нужны основания – либо заявление энергетиков, либо самого потребителя. Ни того, ни другого при разбирательстве представлено не было, - заметила присутствовавшая на заседании зам. председателя Правления Союза промышленников и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.

Истина где-то рядом

Может, претензионно-исковая работа энергетиков стала чересчур активной, и они «в запале» заворачивают гайки? Но, как следует из заявления представителя ПАО «МРСК Центра - «Липецкэнерго» нашему изданию, у них своя позиция:

- Все проверки идут в плановом порядке, в спокойном рабочем ритме. Если и прослеживается увеличение активности – это просто повышение качества работы, не более того.

Контроль и учет, несомненно, нужен, а если кто-то «накосячил», то, будь добр, плати – вроде все просто. Но здесь возникают вопросы. Откуда берутся космические суммы штрафов (в десятки раз превышающие среднемесячное потребление) – не с «потолка» же? И если предполагается по факту, что у кого-то «рыльце в пушку» - то почему тот настойчиво отстаивает свои права, не боясь «потерять лицо»? То есть, несовершенство законодательства? Человеческий фактор? И дело не только в том, что никто не хочет терять репутацию, но висит реальная угроза разорения, причем, для немалого числа предпринимателей. А это, налоги, рабочие места. Несомненно, что нужен как должный контроль, так и системность в защите интересов бизнеса, но необходим какой-то компромисс - проблему надо решать сообща. И уже важнее, вероятно, не вопрос, «кто виноват?», а «что делать?».

Алексей ОЛЬГИН.