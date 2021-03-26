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Общество26 марта 2021 12:53

Герман Греф оценил экономический эффект от внедрения искусственного интеллекта в СберБанке

При этом операционный доход от технологии должен достичь 145 миллиардов рублей
Источник:kp.ru
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Председатель правления СберБанка Герман Греф оценил экономический эффект от внедрения технологии искусственного интеллекта в экосистеме банка. В 2021 году только чистая прибыль Сбера от использования решений ИИ может составить 80-85 млрд рублей.

- У нас чистый операционный доход (от использования искусственного интеллекта) в этом году - 145 миллиардов рублей, из которых чистая прибыль будет примерно 80-85 миллиардов рублей, - передают слова Германа Грефа журналисты ТАСС.

Ранее мы рассказывали, что президент СберБанка больше не переводит самостоятельно деньги друзьям — за него это делает виртуальный ассистент Афина, которая понимает его с одного слова и готова совершить нужный перевод или платеж, как только услышит голосовую команду.