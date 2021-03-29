«Открытие» в Воронеже возглавил новый руководитель

До этого Александр возглавлял отделение в Тамбове.

Александр Матинко окончил Алтайский государственный университет им. И.И. Ползунова по специальности «Экономика и управление на предприятии». Его опыт в банковской сфере составляет более 15 лет.

- Банк «Открытие» имеет значительный потенциал развития бизнеса в Воронеже. Уверен, что профессиональные навыки, глубокое знание банковской сферы и слаженная командная работа позволят Александру Матинко решить поставленные цели, - сообщил Антон Анищенко, старший вице-президент, директор департамента сети ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В должности управляющего новый руководитель будет отвечать за рост активной клиентской базы и укрепление позиций банка в ключевых сегментах бизнеса региона. Банк «Открытие» представлен в Воронеже шестью точками продаж – на данный момент он является одним из лидеров рынка розничных и корпоративных услуг в области.