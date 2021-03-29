Билайн за сервис поддержки клиентов в соцсетях получил «Хрустальную гарнитуру»

Автор фото: пресс-служба Билайн

Билайн завоевал сразу 4 награды международного конкурса «Хрустальная гарнитура», в котором соревнуются лучшие контактные центры по поддержке и обслуживанию клиентов.

Победителем в одной из номинации стала команда обслуживания клиентов в социальных сетях. 45 человек из 4 городов в режиме 24/7 отвечают на запросы клиентов по всей России, консультируют и помогают в решении множества вопросов как в официальных аккаунтах Билайн в социальных сетях, так и на других ресурсах в интернете. В 2020 году время ответа на запросы клиентов в социальных сетях сократилось в 3 раза.

Всего Центр обслуживания клиентов Билайн получил 4 награды «Хрустальной гарнитуры» в номинациях за «Лучшие инновации в клиентском обслуживании», «Оператор года», «Продавец года», «Лучшая цифровая команда взаимодействия с клиентами по цифровым – не голосовым каналам доступа».

В этом году международный конкурс проходил в 17-й раз. За звание лучшего из лучших в 43 номинациях боролись более 300 участников из разных стран мира.