«Открытие»: спрос на кредиты остается стабильным

За 2 месяца 2021 года было активировано более 3 тысяч кредитных карт.

ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» активно укрепляет свои позиции в сегменте розничного кредитования в регионах Центральной России. По итогам работы за 2 первых месяца года в топ 5 регионов-лидеров по общей сумме выданных кредитов наличными вошли Смоленск, Тверь, Белгород, Воронеж и Тула.

Особой популярностью пользуются виртуальные «120 дней» и Opencard кредитная. С виртуальных кредитных карт можно совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки в интернете или в обычных магазинах с помощью гаджетов, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты. Реквизиты карты доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке или мобильном приложении.