В Липецке прохожих напугало тело женщины, свисающее из окна

На минувшей неделе четверть вызовов спасателей пришлась на выходные. В субботу, 27 марта, сотрудники управления ГО и ЧС Липецка выезжали на ДТП, произошедшее на улице Баумана. Они помогали доставать из двух столкнувшихся "Киа" пострадавших. Напомним, в аварии погибли водитель одной из иномарок и двое пассажиров.

В воскресенье, 28 марта, сигнал поступил с улицы Циолковского. Оказалось, что палец 6-летнего мальчика застряла в металлической дверной ручке. Обычно "операция освобождения" занимает не более 5 минут. Но на этот раз ребенок отчаянно сопротивлялся. Поэтому спасателям пришлось работать слесарными инструментами около 15 минут.

В этот же день дежурная смена выезжала на улицу Московская. Звонок поступил от прохожих. Из обеспокоила неподвижная фигура человека, свисающая из окна 4 этажа. Как сообщили в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС, спасатели вскрыли дверь в присутствии полиции. На подоконнике они обнаружили пожилую женщину. Она была уже мертва.

В течение недели спасатели более 30 раз выезжали на различные происшествия: трижды вместе с пожарными, дважды - по сигналу о подозрительных предметах. В одном случае в оставленной сумке оказались мужские коньки. Также спасатели мониторили ледовую и противопаводковую обстановку. А с рыбаками, рискнувшими выйти на весенний лед, провели профилактические беседы.