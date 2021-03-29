В Липецкой области 5,3 тыс. человек заболели ОРВИ за неделю

Липчане заражаются ОРВИ Фото: Юлия КЛЮЕВА

На прошедшей неделе с 22 по 28 марта в Липецкой области 5 392 жителя заболели ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, показатель ниже эпидемического порога на 24% и ниже уровня прошлой недели на 3%. Случаев гриппа не зарегистрировано. Кстати, 58% заболевших - дети. В одной из школ Липецка из-за ОРВИ на карантин закрыли первый класс. На дистанционное обучение перевели 28 детей.

В областном центре заболели 3 565 человек. Это ниже эпидпорога на 17%. Согласно исследованиям материала от больных с клиникой ОРВИ, в регионе циркулируют негриппозные респираторные вирусы. У 27% зараженных болезнь вызвали аденовирусы. У 18% - парагрипп и риновирусы.

Напомним, что в осенне-зимний период 2020 года прививку от гриппа сделали более 684,9 тыс. человек - 60,1% жителей Липецкой области.