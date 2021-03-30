Группа НЛМК – лидер рейтинга устойчивого развития российских металлургических компаний

.

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, возглавила рейтинг устойчивого развития компаний металлургического сектора РФ, подготовленный агентством RAEX-Europe. Рейтинг оценивает крупнейшие российские компании отрасли по результатам работы в 2019 году.

Агентство отметило высокий уровень раскрытия информации по всем трем направлениям устойчивого развития (ESG - экология, социальная ответственность и корпоративное управление). RAEX-Europe обращает внимание на успехи компании в области экономии ресурсов (доля водоснабжения в замкнутом обороте находится на стабильно высоком уровне – 97%) и снижения травматизма (показатель LTIFR с 2013 года снизился более чем на 50%). Показатели эмиссии парниковых газов компании находятся на уровне существенно ниже среднего по отрасли, что также обеспечило высокие оценки компании.

С актуальной версией презентации Группы НЛМК по устойчивому развитию можно ознакомиться по ссылке.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.