«Открытие»: отследить деньги просто

Опцию подключат всем клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса 1 апреля.

GPI-трекер позволяет видеть маршрут доставки денег до получателя в режиме реального времени. После того, как банк исполнит валютный платеж, клиенты смогут отслеживать статус отправленных денежных средств совершенно бесплатно. В случае задержки платежа банком-корреспондентом, клиент может оперативно реагировать на ситуацию – быстро предоставить дополнительную информацию, проинформировать получателя о задержке, скорректировать логистику поставок в случае необходимости.

Главная польза для клиентов – возможность повышения эффективности бизнес-процессов.

Опция особенно востребована среди участников внешнеэкономической деятельности, которые оплачивают товары и услуги в иностранной валюте в адрес зарубежных партнеров. Он позволяет обеспечить прозрачность в международных расчетах и эффективно управлять финансовыми потоками.

В ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» подчеркивают: GPI-трекер доступен только для юрлиц в ДБО «Бизнес-портал».