Через пару недель в Липецке пустят бесплатные садоводческие автобусы

В Липецке сохранится бесплатный проезд для дачников. Об этом сообщили в этот вторник, 30 марта, в пресс-службе горсовета. Соответствующий вопрос депутаты рассмотрели на очередной сессии.

С апреля по конец октября 2021 года липчане смогут добраться до своих участков бесплатно. Количество поездок не ограничено. Ориентировочно, садоводческие автобусы выйдут на дороги города 17 апреля. Всего заработает 13 маршрутов, как и в предыдущем году. В будни липчан будут возить 18 автобусов, а в выходные - 20.

Кстати, чтобы компенсировать затраты перевозчикам, нужно 32 млн рублей. Из городской казны выделят только 6,8 млн. Остальную сумму организации получат в виде дотации из регионального бюджета.

Напомним, что в прошлом году из-за коронавируса дачные автобусы начали работу только 1 мая.