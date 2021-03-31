Пропавшего неделю назад липчанина нашли мертвым

Под Липецком погиб мужчина, которого искали неделю Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецком районе нашли мужчину, который пропал на прошлой неделе у села Новая Деревня. Новости неутешительные. Липчанин погиб.

Как сообщили в сообществе "Патруль|Липецк", в минувший вторник, 30 марта, группа выехала на поиски. Добровольная народная дружина совместно с поисковым отрядом "Лиза Алерт" и представителями военно-патриотического клуба прочесали лесной массив в районе села. Они также осмотрели поля и посадки.

- Итог поиска: найден, погиб, - сообщили в организации "Патруль". - Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Причины смерти липчанина устанавливают специалисты. Напомним, мужчина, нуждающийся в медицинской помощи и в черных галошах пропал 25 марта.