В Липецке полиция ищет свидетелей ДТП с автобусом, в котором пострадала женщина

Пострадавшую липчанку госпитализировали Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

В Липецке ищут свидетелей ДТП с автобусом, в котором пострадала 64-летняя женщина. Оно произошло в минувший вторник, 30 марта, на улице Меркулова.

Около 12.40 дня от остановки "Проезд Сиреневый" отъезжал автобус "Мерседес Бенц" №352. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, липчанка побежала за транспортом и попыталась войти, но водитель закрыл двери. Женщина ударилась о них, упала и получила травму. Пенсионерку госпитализировали.

Правоохранители просят откликнуться свидетелей происшествия, позвонить по телефонам: 42-35-30, 42-35-32, 8-951-300-83-05.

Напомним, что в тот же день произошла еще одна авария с участием пешехода. В Задонском районе грузовик, двигаясь задним ходом, наехал на 47-летнего мужчину. Пострадавший скончался на месте.