Улететь из аэропорта Липецка в Турцию пока не получится

В апреле липчане не смогут улететь в Турцию. Как сообщили в в ассоциации туроператоров России, из 13 городов рейсов в эту страну пока не будет. Кроме Липецка, в список попали Воронеж, Белгород, Барнаул, Волгоград, Калуга, Краснодар, Нальчик, Оренбург, Саратов, Сочи, Тюмень и Южно-Сахалинск. Телеграмму с соответствующим распоряжением разослала Росавиация.

Напомним, что чартерные рейсы в Турцию из липецкого аэропорта должны были стартовать в апреле-мае этого года. В региональном Роспотребнадзоре даже провели совещание по этому вопросы. Специалисты сообщили, что пункт пропуска аэропорта полностью готов к потоку людей. Путешественникам планировали дважды измерять температуру - в самолете и зале прилета. А также подготовили место для изоляции и противоэпидемических мероприятий.