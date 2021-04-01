Журналисты Die Welt отметили трансформацию Сбера в технологического гиганта

Влиятельное немецкое издание Die Welt выпустило материал с анализом стремительного роста экосистемы Сбера. Иностранные аналитики отметили, что амбиции российской компании направлены на то, чтобы как можно быстрее добиться успеха за пределами банковского бизнеса - в сферах электронной коммерции и высоких технологий. Ожидается, что к 2030 году новые направления составят 20-30% от всего бизнеса Сбера.

«За последние несколько лет было достаточно доказательств, что Сбербанк может вести бизнес. В 2019 году был достигнут рекордный профицит - в 845 млрд рублей (9,4 млрд евро). Банк оставался высокорентабельным даже в 2020 году, когда наступил кризис, связанный с коронавирусом, но компании пришлось смириться со снижением прибыли на 10% из-за резкого роста резервов на случай невыполнения обязательств по кредитам», - отмечают зарубежные коллеги.

Аналитики Die Welt подчеркнули, что глава Сбера Герман Греф фактически «изменил внешний вид финансового учреждения». Сегодня Сбер даже в представлении западных журналистов «современная ориентированная на сервис» компания .

Рост значения СберБанка автор связывает с трансформацией из «просто банка» в технологическую группу, способную конкурировать с западными коллегами. В статье отмечают, что термин «банк» убрали, остался только «Сбер» - как символ нового «онлайн-сервиса для повседневной жизни и бизнеса» и «целой экосистемы услуг».

Зарубежный аналитик оказался удивлен, что спектр услуг Сбера варьируется от доставки еды из ресторанов («Delivery Club») и магазинов («СберМаркет») до телемедицины, перевозки посылок и товаров («СберЛогистика»), такси и каршеринга, порталов недвижимости и вакансий, облачных сервисов и платежных сервисов.

Сбер, как подчеркнул автор текста, не случайно позиционирует себя в первую очередь как спарринг-партнер технологических компаний. При этом СберБанк, по мнению немецких журналистов, одним из самых мощных инструментов российского правительства.

Автор также делает акцент, что сегодня в России насчитывается более 100 миллионов пользователей интернета. Наша страна - один из крупнейших рынков Европы по количеству пользователей. По данным агентства Data Insight, рынок электронной коммерции вырос на 23% до 31 миллиарда долларов в 2019 году. Прогнозируется, что он будет расти в среднем на 33,2% в год до 2024 года. Сбер с развитой экосистемой претендует на ведущую роль в многообещающей и растущей интернет-экономике. Журналист Die Welt уверен, что важность СберБанка для России стремительно увеличивается и этот процесс только ускорился в последние несколько лет.