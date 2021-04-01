«Открытие»: российские автомобилисты верят в приметы

Каждый девятый владелец автомобиля уверен: если ругать машину, это приведет к поломке.

Выяснилось, почти треть россиян - 31% - верят в «денежные» приметы. Самый суеверный регион – Сибирь. Таковы результаты опросов банка ПАО «Финансовая Корпорация Открытие» и ПАО «РГС Банк» совершеннолетних россиян, живущих в городах с населением более 100 тысяч человек.

В топе финансовых примет респондентов: «если чешется ладонь левой руки - это к деньгам», а также «надо ждать финансового прибавления, если птица «пометила» машину» и «показывать купюру новой Луне».

Однако 46% опрошенных в финансовые суеверия не верят – большее их количество живут на Северном Кавказе.

Кроме того, и у водителей есть свои особые приметы. К примеру, 24% россиян возят в своем автомобиле талисманы на удачу. «Помыть машину – к дождю» верят 34% респондентов, 28% считают, что «птичий помет на кузове – к прибыли», а 24% верят, что покупать авто у богатого — к успеху. 9% не пересчитывают деньги в машине, так как не хотят получить штраф, и не свистят в салоне – полагают, что это приводит к потере денег