В Липецке председатель кооператива похитил более 4 млн бюджетных денег

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины. Председателя одного из сельскохозяйственных кооперативов подозревают в хищении бюджетных денег.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, с 2017 по 2018 год в договорах купли-продажи липчанин осознанно завышал стоимость сельхозтехники. Он делал это для того, чтобы получить большую компенсацию в рамках гранта на финансовое возмещение затрат. Предоставив заведомо ложные сведения, он похитил более 4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.159 УК РФ "Мошенничество". Максимальное наказание по статье - до 5 лет лишения свободы. Расследование продолжается.

Напомним, что в областном центре будут судить 41-летнюю женщину, ударившую супруга ножом в грудь. За покушение на убийство липчанке грозит до 15 лет тюрьмы. Подробности здесь.